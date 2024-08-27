طوفان الأقصى في اليوم 327.. المقاومة تواصل التصدي لجيش الاحتلال في دير البلح وحرب الإبادة مستمرة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ327، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



تواصل المقاومة التصدّي لقوات الاحتلال في خان يونس، جنوبي القطاع، خصوصاً في محاور القرارة والزنة وجوارها، كما تخوض معارك عنيفة في دير البلح وسط قطاع غزة.



وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تفجير عبوة "برميلية" مزروعة مسبقاً بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من دوار الدحدوح جنوبي حي تل الهوا في مدينة غزة.



وأكدت كتائب شهداء الأقصى تنفيذها عملية استحكام مدفعي، استهدفت خلالها تجمّعات جنود الاحتلال وآلياته شرقيّ دير البلح بقذائف "الهاون"، ثمّ استهدفت قوات النجدة التابعة لجيش الاحتلال التي حضرت إلى المكان برشقة صاروخية من نوع "107".



وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 20 مواطنا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة إلى 40,476 شهيدا، و93,647 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ327: