ناميبيا تمنع سفينة محملة بأسلحة لـ "إسرائيل" من الرسو في موانئها

وطن: منعت السلطات الناميبية سفينة تشتبه في أنّها تحمل أسلحة مخصصة للاستخدام "الإسرائيلي" في الحرب المستمرة في غزّة، من الرسو في الدولة الواقعة جنوبي أفريقيا.

وقالت وزيرة العدل الناميبية، إيفون دوساب، لوسائل الإعلام الرسمية، إنّ السفينة أُوقفت لأنّها كانت تحمل "مواد متفجرة متجهة إلى إسرائيل".

وأوضحت دوساب، في حديثها لصحيفة "نيو إيرا" الإخبارية، أنّ السفينة "إم في كاثرين"، التي كان من المقرر أن ترسو في خليج والفيس باي يوم الاثنين قادمة من فيتنام، تم إيقافها تماشياً مع دعم ناميبيا للشعب الفلسطيني ودعوة البلاد لإنهاء العنف في غزّة.



واستشهدت دوساب بتحقيقات الشرطة، وقالت إنّ السفينة "كانت تحمل بالفعل مواد متفجرة متجهة إلى جيش الاحتلال، وبالتالي مُنعت من دخول المياه الناميبية".

كذلك، أكّدت أنّ "ناميبيا تمتثل لالتزامها بعدم دعم أو التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وكذلك احتلالها غير القانوني لفلسطين".

وأصدرت هيئة الموانئ الناميبية توجيهات بمنع السفينة "إم في كاثرين"، التي انطلقت من فيتنام، من دخول المياه الناميبية في 18 آب/أغسطس لأن السماح لها بذلك سيكون انتهاكاً لالتزامات الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" مثلت، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بصفتها متّهمةً بدعوى مٌقدّمة من جنوب أفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأول مرة.





المصدر: الميادين