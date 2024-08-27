أصدقاء مرضى الثلاسيميا فلسطين تنتخب هيئتها الادارية الجديدة

وطن: عقدت يوم أمس السبت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا – فلسطين اجتماع هيئتها العامة السنوي الدوري، في قاعة الفاروق في جمعية انعاش الاسرة، حيث تم اعتماد التقريرين الإداري والمالي للعام 2023.

ورحب د. بشار الكرمي رئيس الجمعية بالحضور من أعضاء الهيئة العامة وشكرهم على حضورهم وتكبدهم عناء السفر في ظل اغلاق الطرق وصعوبة التنقل بين المحافظات.





وفي مستهل افتتاح الجلسة، أكد د. الكرمي اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء المسددين لرسوم العضوية، استهل حديثه حول واقع مرضى الثلاسيميا،﻿وخصوصا في قطاع غزة منذ بداية الحرب مشيرا إلى الواقع الصعب على المستوى الصحي والانساني سواء في شمال او جنوب القطاع. وحول تدخلات الجمعية أكد د. الكرمي بذل كل الجهود وتكاملها من أجل التخفيف عن مرضانا حيث قدمت الجمعية المساعدات الإنسانية المباشرة للمرضى إضافة إلى توفير الدواء طارد للحديد ومرشحات الدم بتبرع كريم من أصدقاء الجمعية حول العالم حيث بلغت قيمة التبرعات حوالي 1.5﻿مليون دولار، إضافة إلى التشبيك مع عدد من الجمعيات والمؤسسات لإدراج المرضى في برامجهم الإغاثية والإنسانية.





عرض التقريرين الاداري والمالي﻿

قدمت السيدة جهاد ابو غوش امين سر الجمعية عرضا تفصيليا حول برامج وأنشطة الجمعية خلال العام 2023 مبينة اهم المفاصل في هذا العام ومشيرة إلى أهم التحديات وعلى رأسها حرب الإبادة في قطاع غزة وتحديات النظام الصحي حتى في الضفة الغربية، وفتحت باب الحوار والإجابة عن تساؤلات الحضور ومداخلاتهم والانتهاء بالتصويت على التقرير واعتماده بالإجماع.

حول التقرير المالي، عرض د. ايهاب شكري امين صندوق الجمعية البنود المالية والأرصدة البنكية واشار إلى تحدي قلة التمويل مقابل احتياجات المرضى في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقام بالإجابة عن بعض استفسارات الزملاء، ومن ثم تم اعتماد التقرير بالأجماع.





إنتخاب هيئة إدارية جديدة﻿

بعد الانتهاء من الاجتماع، تم تقديم استقالة الهيئة الإدارية، وتم تشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات تكونت من الهيئة العامة د. علي الشعار، د. مهى سمارة وم. عبير عليان. تم فتح باب الترشيح ومن ثم الانسحاب ومن ثم بدا التصويت. ترشح لعضوية المجلس 15 شخص ل 13 مقعدا، وتم التصويت السري في صندوق الاقتراع بإشراف لجنة الانتخابات.﻿﻿وبعد الفرز، أعلن اسماء الفائزين للثلاث سنوات القادمة لحمل المسؤولية في هذه الفترة الحرجة، والشكر لجميع الحضور للمشاركة.





عقدت الهيئة المنتخبة اجتماعها الأول بعد النتائج مباشرة، وتم إقرار توزيع المناصب﻿بالإجماع: د. بشار الكرمي - رئيس الجمعية، د. أمل داود - نائب الرئيس، د. ايهاب شكري - امين الصندوق، أ. جهاد ابو غوش -﻿أمين السر، وبعضوية كل من د. أميرة الهندي ، أ. الهام شماسنة ، د. اياد صندوقة ، أ. محمود ضراغمة ، أ. محمد شوابكة ، أ. رائد ابو غزالة ، د. فليتسيا اديب ، م. فتحية ضميري و أ. حازم عليان.﻿







وعليه شكر د. الكرمي كل من ساهم في هذا اللقاء وشكرهم على الروح التعاونية و ترسيخ مبدأ الديمقراطية والمشاركة الفاعلة و تقديم النموذج في العمل الأهلي و الخيري.



