إيران تحذر من أي تجاوز إسرائيلي يمسّ المسجد الأقصى

وطن: أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى أنّ "حكومة الاحتلال بصدد تنفيذ مخططات خبيثة، تخص المسجد الأقصى وبناء الكنيس فيه".

وشدّد كنعاني على أنّ "الجمهورية الإسلامية تدين بشدة هذه التصريحات والمشاريع، وتحذر من أي تجاوز على المسجد الأقصى، ومن أي مغامرة جديدة للصهاينة تتجاوز الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية"

وأضاف "المسلمون وأحرار العالم، وبصوت واحد، يعلنون دعمهم لفلسطين والمسجد الأقصى ويطالبون بمحاكمة الصهاينة الجناة".

وكان وزير "الأمن" القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، صرّح بنيته بناء كنيساً داخل المسجد الأقصى.

وفي حوار مع إذاعة "GLZ" التابعة لـجيش الاحتلال، الأسبوع الفائت، قال بن غفير إنّ "السياسة المتبعة في جبل الهيكل تسمح بالصلاة فيه"، مضيفاً "لوكان لي أن أفعل ما أريده لكان العلم الإسرائيلي سيرفرف هناك".



المصدر: الميادين