بالمسيّرات.. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها هدفاً حيوياً في حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

المقاومة العراقية أكّدت أنّ هذه العملية جرت مساء أمس الاثنين، وأنها تأتي استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لغزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كذلك، شدّدت على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها، الأسبوع الفائت، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وسبقها استهداف هدف عسكري في الجولان السوري المحتل.

وقبل أيام، أكّد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية المعروف بـ "أبو علي العسكري"، أنه ليس لديهم أي التزام بشأن إيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق.

وجدد تأكيده أن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من 10 أشهر والتي يمارسها جيش الاحتلال سببها الرئيس هو تورط الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في دعمهما العسكري والسياسي اللا محدود لكيان الاحتلال، مشدداً على أنّ وجودهما وتدخلهما الخبيث في العراق يشكل تهديداً خطراً على البلد ومعتقداته.

وسبق أن حذّرت تنسيقية المقاومة العراقية، من أنّها "غير ملزمة بأيّ قيود"، إذا ما "تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرةً أخرى باستهداف أبناء العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكّدةً أنّ ردها حينها "لن توقفه سقوف".



المصدر: الميادين