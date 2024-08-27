"كهرباء القدس" تتبرع بـ10 كراسي كهربائية متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة أريحا والأغوار

وطن: قدمت شركة كهرباء محافظة القدس عشر كراسي " كهربائية متحركة " لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة أريحا والأغوار.

واكدت الشركة انه انطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية وحرصهاً منها على تحسين جودة حياة المواطنين وبتوجيهات من السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس هشام العمري والمدير العام المهندس محمد زيدان وتحت رعاية عطوفة محافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل، قامت الشركة اليوم الثلاثاء 27 آب 2024، بتسليم عشر كراسي كهربائية متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة أريحا والأغوار.

واضافت الشركة ان هذا التبرع جاء بهدف تسهيل حياة المواطنين، وتمكينهم من التنقل بسهولة وراحة، وتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة وتعزيزًا لدورنا في دعم المجتمع المحلي.

واضافت قائلة: " نعمل بشتى الوسائل المتاحة من أجل تحسين جودة الحياة لدى إخوتنا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل تنقلهم وراحتهم".



