الاحتلال يستولي على مضخة باطون ومستوطنون يتلفون أشجار زيتون في مسافر يطا

وطن: استولت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، على مضخة باطون فيما أتلف المستوطنون عددا من أشجار الزيتون في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استولت على مضخة باطون في قرية الديرات (إحدى قرى المسافر)، تعود ملكيتها للمواطن حمزة كامل العدرة، واقتادتها إلى إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين أطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار زيتون في قرية المفقرة، تعود ملكيتها للمواطنين صهيب ومعاذ الحمامدة، ما أدى لإتلافها، وقاموا بجولات استفزازية في قرى اقواويس وشعب البطم في المسافر.