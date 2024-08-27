موجة من الغضب تعكّر لقاء ضباط جيش الاحتلال مع رؤساء مستوطنات الشمال

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ قائد قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، اللواء أوري غوردين، واجه معارضة حادة ومحرجة أثناء اجتماع جرى أمس الاثنين، بهدف "الإحاطة الأمنية لرؤساء السلطات من خط المواجهة في الشمال".

وأشارت إلى أن الاجتماع "الذي حضره 6 رؤساء سلطات"، بينهم رئيس مجلس المطلة ديفيد أزولاي، حصراً من رؤساء سلطات المستوطنات التي تم إجلاء سكانها من منازلهم، في ظل غياب الآخرين، هدف من خلاله "غوردين إطلاعهم على آخر المستجدات حول الهجوم الاستباقي الذي شنه جيش الاحتلال أول أمس ضد حزب الله، وهو الهجوم الذي تم إيقافه ولم يؤد إلى تغيير في الوضع الأمني ​​في الشمال"، كما تزعم رواية الاحتلال.

وإضافةً إلى تغيب رؤساء سلطات المستوطنات التي تم إجلاء سكانها، قرر رئيس منتدى مستوطنات خط الصراع، موشيه دويدوفيتش، مقاطعة الاجتماع ليعلن "أنه لن يكون مستعداً بعد الآن للمشاركة في مثل هذه اللقاءات مع قائد المنطقة"، واصفاً الاجتماع بمجلس "تهليل لعمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان"، قائلاً: "أنا كمواطن وكرئيس السلطة، عندما رأيت ما يحدث، لا أريد المشاركة في هذا الاحتفال".





المصدر: الميادين