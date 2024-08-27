حزب الله يستهدف مباني لجنود الاحتلال وتجهيزاته التجسسية في "نطوعة" و"دوفيف"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة "دوفيف".

وأوضحت المقاومة، في بيانٍ، أنّ الاستهداف جرى عبر محلّقة انقضاضية، مؤكّدةً تمكّن مقاتليها من إصابة هذه التجهيزات المستحدثة ‏إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

كذلك، استهدفت المقاومة ‏مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة "نطوعة"، بالأسلحة المناسبة.

وفي بياناتها، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ عملياتها تأتي دعماً لقطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

وفي ظل عمليات المقاومة الإسلامية المستمرة منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 مع كلّ ما تكبّده الاحتلال من خسائر على أكثر من صعيد، أقرّت وسائل إعلام عبرية بأنّ عدد الجنود الذين وصلوا إلى المركز الطبي للجليل في "نهاريا" ومستشفى "زيف" في صفد للعلاج أكثر من 5650 جندياً "إسرائيلياً"، أصيبوا بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان وحوادث في الجبهة الشمالية.

اعتداءات الاحتلال متواصلة

في غضون ذلك، تتواصل الاعتداءات التي يرتكبها على القرى والبلدات الجنوبية، بحيث استهدف بلدة المجادل بمسيّرة، في الوقت الذي يشهد جنوبي لبنان تحليقاً مكثّفاً للطائرات الحربية فوق أجوائه.

وفي السياق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أنّ غارة جيش الاحتلال على بلدة المجادل أدت إلى إصابة 3 مدنيين بجروح.

كذلك، أشار إلى أن الغارة على شيحين أدت إلى إصابة شخص بجروح متوسطة استدعت نقله إلى مستشفى جبل عامل لإتمام علاجه.





المصدر: الميادين