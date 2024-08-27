أنفاس الشباب المخنوقة

كتب دعاء طارق النتشة: يُقدر عدد الشباب الفلسطينيين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا) بحوالي 1.19 مليون شاب وشابة، ما يشكل نحو 22٪ من إجمالي السكان في فلسطين وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حتى منتصف عام 2023، هذه الفئة العمرية تُعتبر عماد المجتمع ومستقبله، إذ تمثل شريحة هامة تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تحول دون تحقيق آمالها وطموحاتها، ما يجعل التنبه لمشاكلها أمرًا حتميًا.

أحد أبرز التحديات التي يواجهها الشاب الفلسطيني هو غياب المؤسسات التوجيهية الناضجة التي تدعمهم في تحقيق أهدافهم، حيث يعاني الشباب من نقص في المرشدين المتخصصين الذين يمكنهم توجيههم في مساراتهم الحياتية والمهنية، هذا النقص يؤدي إلى تضييع الكثير من الفرص والمواهب التي يمكن أن تكون محركاً للتنمية في المجتمع الفلسطيني، لذا يجب على الشباب البحث عن تجارب الشباب في الدول الأخرى للاستفادة منها وتطبيقها في سياقهم الخاص، من الضروري دراسة تجارب النجاح والفشل للشباب في ظروف مشابهة أو مختلفة لاكتساب الخبرة والحكمة، على سبيل المثال، يمكن للشاب الفلسطيني الاطلاع على كيفية تخطي الصعاب، وتحقيق النجاح في مجالات مختلفة مثل: ريادة الأعمال، والتعليم، والعمل الاجتماعي، هذه الدروس القيمة يمكن أن تساهم في تطوير استراتيجيات جديدة لمساعدة الشباب على تحقيق أهدافهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين المؤسسات الشبابية في فلسطين لتكون أكثر فعالية واستدامة، عليها أن تتبنى أساليب عمل مبتكرة تلبي احتياجات الشباب وتتفاعل مع تطلعاتهم، و على سبيل المثال للحصر، يمكن تنظيم ورش عمل وفعاليات تفاعلية تشجع الشباب على المشاركة والابتكار، بالتالي سيصبح لدى الشباب المزيد من الفرص لتطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم.

البيئة الفلسطينية تعاني من نقص واضح في المؤسسات الشبابية التي تتمتع بالطابع الشبابي الفعلي والأثر الحقيقي، على الرغم من وجود العديد من الجمعيات والهيئات، إلا أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا وغير مستدام، هذه المؤسسات تحتاج إلى تحديث وتجديد في أساليبها وآليات عملها لتكون قادرة على مواكبة تطلعات الشباب واحتياجاتهم في ظل التغيرات المستمرة، من الأمثلة التوضيحية على هذا الواقع، يمكن الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات الشبابية تفتقر إلى البرامج التدريبية العملية التي تمكن الشباب من اكتساب المهارات الضرورية لسوق العمل المتغير، علاوة على ذلك، قد يكون هناك نقص في التواصل بين هذه المؤسسات والشباب الذين هم جمهورها المستهدف، مما يقلل من فعالية الجهود المبذولة، لذا ينبغي على هذه المؤسسات إعادة النظر في استراتيجياتها وتطوير برامج مبتكرة تلبي احتياجات الشباب بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك يمكن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية وتوظيف للشباب، مما يعزز من دور هذه المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

من المهم أن تدركوا أن اختيار التخصصات العلمية والمهنية التي تتماشى مع احتياجات المستقبل يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق النجاح والاستقرار، ومن هنا يجب عليكم – أيها الشباب- أن تضعوا في اعتباركم أن توجهات سوق العمل تتغير باستمرار، ولذلك يجب التفكير بعناية في الاختيارات التعليمية والمهنية التي تقومون بها حتى تكونوا جديرين بدخول معترك الحياة بقوة و صلابة و بعيدًا عن تشتيت الجهود و إيقاع أنفسكم تحت ضغط إضافي يتمثل في عدم مواءمة تخصصكم مع سوق العمل ، أو الاصطدام ببيئتكم الاجتماعية نتيجة التشتت و ضياع البوصلة .

إذا كنتم تفكرون في مجال التكنولوجيا، يمكنكم أن تبدؤوا بدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتبر من أسرع المجالات نموًا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليكم التركيز على المجالات الناشئة مثل العلوم الصحية والطاقة المتجددة التي تشهد طلبًا متزايدًا، أيضًا يمكنكم أن تفكروا في تطوير مهاراتكم في مجال الطب الحيوي لتكونوا على استعداد لمواكبة التطورات الطبية الحديثة وتقديم العلاجات المبتكرة، ومن الضروري أيضًا أن تنظروا إلى فرص ريادة الأعمال كوسيلة لتحقيق الاستقلالية المالية والإبداع في بيئة العمل.

وباختصار يجب على الشباب أن يعملوا على تطوير أنفسهم في المجالات الحيوية والمبتكرة التي تسهم في بناء مستقبل قوي لمجتمعنا، من خلال اختيار التخصصات الصحيحة واكتساب المهارات اللازمة، حيث يمكنكم أن تكونوا عنصرًا فاعلًا في تحقيق التقدم والازدهار لفلسطين ومواجهة التحديات المستقبلية بثقة وإيجابية.

ومن هنا إن أول الأولويات التي على الشباب أن يلتفتوا إليها هي مكانتهم الحقيقية في مجتمعاتهم، وأن عليهم أن يبادروا للتعبير عن أفكارهم، وأُطروحاتهم، ونظرتهم للبيئة والحياة ، ومنهج التغيير، و الثورة التكنولوجية التي يمثلونها بغض النظر عن وجود مؤسسات داعمة أو غيابها.

إن الشباب اليوم هم الأمل الفعلي لصناعة وجهٍ جديد لمستقبل ننتظره جميعًا ونسعى إليه بكل جد، فلا مستقبل بدونكم ولا أمل في التغيير إذ خنقت أنفاسكم.