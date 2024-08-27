مجدي أبو زيد يكتب لوطن: مبروك على "إسرائيل" العرب ومبروك علينا الإنسانية

لعقود طويلة، تبجح العرب بأنظمتهم، بطبقتهم ونخبهم السياسية والعسكرية، وبعض محدثي النعمة من الجهلة والمضللين؛ أنهم لم يذخروا جهداً لنصرة إخوتهم الفلسطينيين، وأن المشكلة تكمن في الفلسطيني نفسه: في قيادته أحياناً، وفي عدم واقعيته أحياناً أخرى. بل وزاود بعضهم على الفلسطينيين بسقف أعلى، رافضين الميل للمفاوضات وللحلول السلمية والسلام مع الإسرائيليين.

وبسبب أكاذيبهم وتضليلهم، خدعوا أنفسهم وبرروا -على الأقل نفسياً- إلقاء اللوم على الفلسطينيين. الفلسطينيون هم من باعوا أرضهم للحركة الصهيونية، إذاً لا يستحقون فلسطين، ولا يستحقون دعمنا، أو هم من رفضوا قرار التقسيم 181 وكانوا السبب في نكبتهم في العام 1948. أو أنهم عندما أطلقوا ثورتهم في منتصف الستينات ورفعوا شعار "الفلسطنة"، جعلوا قضيتهم وطنية وخاصة بهم، وهم من أبعدوها عن البعد والعمق العربي، وكأن فلسطين والفلسطينيين كانوا بألف خير، ومن نصر إلى آخر قبل أن يقوموا ب "فلسطنة" ثورتهم، ولا أريد أن أخوض في نقاش وتحليل تاريخي للخذلان العربي للفلسطينيين خلال معارك النكبة، بإستثناء طبعاً بعض النماذج والمبادرات الصادقة.

ويتكرر الادعاء بأن الفلسطينيين باعوا أراضيهم، مع أن الحقيقة التاريخية تشير إلى أن النسبة الأكبر من الأراضي التي تملكتها الحركة الصهيونية قبل النكبة كانت مملوكة من قبل إقطاعيين غير فلسطينيين، بما في ذلك ملاك لبنانيون وسوريون، حيث تواطأ بعض الزعماء العرب آنذاك وسهلوا هذه المعاملات، وهذا جزء من التاريخ الذي تم التعتيم عليه لخدمة سردية اتهام الفلسطينيين.

نفسياً، ربما يشعر بالراحة من يدعي أنهم إخوة الفلسطينيين أن يلقوا باللوم عليهم. أنا شخصياً تعرضت لمثل هذه المواقف وكنت شاهداً على بعضها، من أشخاص عرب منحطين، وجهلة بالتاريخ والحاضر أيضاً.

الفلسطيني بلا دولة، يعني بلا كرامة، بلا معاملة بالمثل، بلا احترام، حتى إذا ما قورن بالدول العربية والإسلامية الفاشلة، فهو في درجة أدنى من الجميع. لا أتحدث عن الدول المحايدة في أحسن الأحوال أو المتصهينة، بل حتى في مطارات عواصم الدول التي تدعي أنها تحبنا وتدعمنا، نتعرض لامتهان الكرامة؛ قف هنا، انتظر، استرح على الكراسي، لماذا جئت إلى هذا الممر مثل -عرباً وأجانب- الآخرين؟ أنت فلسطيني؟ اذهب هناك. وفي إحدى أقرب الدول الداعمة لنا، والقريبة من قلوبنا، استنفر المطار بقواته الأمنية والعسكرية عندما نزلت "ترانزيت" لديهم في طريقي إلى دولة أوروبية، ليضمنوا وصولي إلى قاعة الإقلاع، والتأكد من ركوب الطائرة. وقبلها نفس الشيء حدث عندما دخلت الطائرة، فلسطيني؟ معك فيزا؟ أنا ترانزيت! وإن كنت أحاول اللجوء فبالتأكيد ليس في بلد عربي!!!

وفي دولة أخرى صديقة وداعمة لنا، شعبها يعشق الفلسطينيين، لم أتمكن من الحصول على إقامة رسمية على الرغم من عملي مع مؤسسات دولية معروفة لخدمة مشروع استراتيجي لهذه الدولة، لأكثر من عام ونصف. في كل مرة أغادر عائداً إلى فلسطين، أو أطير إلى مهمة عمل خارجية، وأريد العودة إلى عملي في هذه الدولة، فإن علي العودة إلى رام الله من أجل أن أتقدم للحصول على فيزا!!! لماذا؟ لأن فلسطينياً واحداً، طالباً في إحدى جامعاتهم، اتضح أنه على علاقة مع أحد الأحزاب المغضوب عليها لديهم! هل كانوا يفعلون ذلك مع أي مواطن من أي دولة أخرى حتى ولو كانت فاشلة؟ لا طبعاً، لا يعاقبون شعباً كاملاً بجريرة واحداً أو ألفاً منهم، سواء أكانوا متطرفين، أو فوضويين، أو معارضين، أو حتى متدخلين في سياستهم الداخلية، وحتى لو كانوا يخطفون ويهددون مصالح هذه الدولة الحبيبة والعزيزة على قلوبنا.

وفي حين يستمر الذبح والقتل والإبادة بحق الفلسطينيين، ويُبث مباشرة على الفضائيات، يبقى العرب ساكنين، ولكنهم بالتأكيد مصدومين من كبر كذبتهم، ربما يتحينون فرصة أو غلطة من الفلسطيني لإعادة إلقاء اللوم عليه مرة أخرى. في ذات الوقت، لا تخرج حتى مسيرة تضامن أو احتجاج على حرب الإبادة والقتل والتجويع في معظم هذه الدول. هذه الازدواجية والنفاق في التعامل مع القضية الفلسطينية تعكس الانحدار الأخلاقي والإنساني لدى من يدعون التضامن والدعم، ويستعدون للحج إلى المسجد الأقصى، لتقديس حجهم، ربما بثمن الدم الفلسطيني، الذي يدافع وحيداً عن أقدس مقدساتهم.

وبينما يتخلى معظم العرب عن الفلسطينيين، فإن التضامن الحقيقي يأتي من شعوب العالم من أماكن غير متوقعة. في عواصم الدول الغربية التي تدعم إسرائيل، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، نجد حركات متزايدة تدعم حقوق الفلسطينيين، حيث يخرج عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة تندد بالاحتلال وتطالب بالعدالة.

حركات الشباب في الجامعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية تقود جهوداً لنشر الوعي، وللتصدي للدعاية الكاذبة من قبل إسرائيل وداعميها، حيث ينظمون حملات المقاطعة، ويضغطون على حكوماتهم ومؤسساتهم التعليمية لقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال. تتبنى هذه الحركات مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ما يجعل دعمها للقضية الفلسطينية أكثر وضوحاً وثباتاً ومصداقية.

في الولايات المتحدة، تقوم حركات مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"الحملة الأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي" بدور بارز في تغيير الرأي العام، على الرغم من قوة اللوبي الصهيوني. وفي بريطانيا، تقود الجامعات الكبرى مثل جامعة أكسفورد وجامعة لندن حركة مقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين الذين يساهمون في سياسات الاحتلال. أما في فرنسا، فرغم التشريعات المقيدة، تتزايد المظاهرات والاحتجاجات التي يقودها الشباب دعماً لفلسطين.

لنا الله، وبعضنا، ودعم من بقلبه ذرة من إنسانية، ومبروك على إسرائيل العرب؛ ويستحضرني في هذا المقام، ما عبر عنه شاعرنا العظيم محمود درويش، في "أنا يوسف يا أبي":

حِينَ مَرَّ النَّسِيمُ وَلَاعَبَ

شَعْرِيَ غَارُوا وَثَارُوا عَلَيَّ وَثَارُوا عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتُ لَهُمْ يَا أَبِي؟

الفَرَاشَاتُ حَطَّتْ عَلَى كَتِفَيَّ، وَمَالَتْ عَلَيَّ السَّنَابِلُ، وَالطَّيْرُ حَطَّتْ على

راحتيَّ. فَمَاذَا فَعَلْتُ أَنَا يَا أَبِي؟ وَلِمَاذَا أنَا؟ أَنْتَ سَمَّيْتنِي يُوسُفًاً، وَهُمُو

أَوْقعُونِيَ فِي الجُبِّ، وَاتَّهمُوا الذِّئْبَ؛ وَالذِّئْبُ أَرْحَمُ مِنْ إِخْوَتِي.. أُبَتِ!

هَلْ جَنَيْتُ عَلَى أَحَدٍ عِنْدَمَا قُلْتُ إنِّي رَأَيْتُ أَحدَ عَشَرَ كَوْكبًا، والشَّمْسَ

والقَمَرَ، رَأَيتُهُم لِي سَاجِدِينْ.