فراس ياغي يكتب لوطن.. ماذا يحدث في غزة على الأرض؟..وهل سيتم مقايضة غزة بالضفة؟!!!

من لا يرى توسيع محور نتساريم، ولا يرى تعبيد طريق على طول محور فلادفيا، ولا يرى محاولة خلق محور جديد يفصل بين خانيونس والوسطى، ولا يرى المنطقة العازلة والتدمير الذي يتم في شمال قطاع غزة لفتح طريق يفصل بين تلك المنطقة والأماكن السكانية، ولا يرى الفيتو على اسماء عدد من الاسرى يمنع الافراج عنهم خوفا من إحداث تغييرات عملوا عليها ولا زالوا منذ عقد ونصف، ولا يرى ان الغالبية في اسرائيل ترفض مفهوم الدولتين، ولا يرى ان هناك رفض لربط غزة والضفة من خلال حكومة واحدة جديدة أو قديمة، كل من لا يرى ذلك فهو لا يعرف ما هو مخطط لغزة. وكل المفاوضات للتوصل لوقف اطلاق نار ليست سوى تعمية عما يحدث وشراء الوقت لإستكمال خطة غزة التي تحدثنا عنها طويلا وقلنا هناك خطة للانزياح الديمغرافي والجغرافي، اي تقليص المساحة الجغرافية السكانية ونقلها لمنطقتين بجانب الساحل الغربي يفصل بينما شارع تسيطر عليه إسرائيل وتقليص عدد السكان عبر عملية التطهير العرقي والابادة وعبر التهجير الطوعي لاحقا بعد فشل التهجير القسري.

إن ما يحدث على ارض الواقع هو تنفيذ عملي لخطة خارطة غزة الجديدة، والتي تحوي منطقتين تمثلان 50% منها للسكن في شريطين على الساحل، والباقي منطقة عازلة، ومنطقة زراعية، ومنطقة صناعية، ومنطقة سياحية، وطرق، أي نحن امام غزة الجديدة من حيث الجغرافيا والديمغرافيا، غزة وفق خطة "كوشنير" صهر الرئيس الأمريكي السابق "ترامب"

اما الأخطر والذي يتم التخطيط له بروية وكما يبدو بمساعدة فلسطينية "قد تكون بعلم او عن غير علم" هو مبادلة غزة بعد انتهاء مخططها بالضفة الغربية، وهنا السيناريو يكون بإعتقادي وفق التالي: " بعد انتهاء غبار الإبادة في غزة والتأكد من القضاء او إضعاف مقاومتها لأقصى حد، يتم وقف إطلاق النار ومحاولة التوصل لاتفاق بموجبه تعود السلطة لحكم غزة، لكن السيد نتنياهو سيرفض ذلك، ويبدأ البعض تقديم استشارات بالعودة الى غزة بدون أخذ إذن من المحتل وإعلان تجسيد الدولة فور الوصول إلى غزة بحيث يشمل ذلك كل الأراضي المحتلة عام 1967، طبعا هذا سيغضب نتنياهو واليمين وغالبية أعضاء الكنيست، فيكون الرد بتقويض السلطة الفلسطينية والسيطرة على الضفة واعادة محاصرة غزة المحاصر اصلا، بعد ذلك ستحدث المقايضات، وسينم مقايضة غزة بأغلبية جغرافيا الضفة، وما يتبقى منها من كانتونات ستتبع الكيانية الفلسطينية في غزة إداريا وماليا"



هذا المخطط تحدثنا وكتبنا عنه قبل أكثر ستة سنوات، والآن يتم التسريع فيه، لأن اوروبا وأمريكا والنظام العربي الرسمي بعد السابع من تشرين/أكتوبر سئموا الإستمرار في لعبة "إدارة الصراع" ويبحثون الآن عن كيفية إيجاد حلول له بطريقة "تحسمه" وفقا لمخطط الحد الأدنى الذي لا يؤدي للإضطرار لإتخاذ عقوبات او إجراءات لا يريدون أخذها ضد إسرائيل، وفي نفس الوقت تأخذ إسرائيل الحصة الأكبر والأهم التي تمنع قيام حرب أهلية داخلية بين المستوطنين وليبراليي دولة اسرائيل، وهذه الحصة هي الضفة بمستوطنيها ورموزها التوراتية المزعومة وتقسيم باحات المسجد الاقصى"

هذا بإعتقادي سيناريو لما بعد الحرب على غزة، وشرط تحقيقه هو القضاء على المقاومة، لذلك ما يحدث في غزة سيحدد مصير الضفة والمسجد الاقصى، لأن القدس في نظرهم تم حسمها زمن الرئيس الأمريكي السابق "ترامب"، والآن جاء دور تقسيم الاماكن المقدسة وفقا لخطة عضو الكنيست "عميت هاليفي" والذي طرح هذا المشروع لتشريعه قانون في "الكنيست" لكنه لم يناقش، بسبب من وجود المقاومة في غزة، حيث تم تأجيله لغاية الإنتهاء من غزة ومقاومتها

هزيمة غزة يعقبها تصفية للقضية الفلسطينية بقرار دولي وإقليمي، وانتصار غزة او الدخول في حرب استنزاف طويلة سيمنع ذلك، بل سيؤسس لدولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها توصيات الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي