تشييع جثمان الشهيد جبريل جبريل إلى مثواه الأخير في قلقيلية

وطن: شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد جبريل غسان جبريل (20 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي، ثم إلى مسجد محمد الفاتح حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت مساء أمس، استشهاد الشاب جبريل من مدينة قلقيلية، متأثرا بإصابته الحرجة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث أدى القصف إلى استشهاد أربعة آخرين.

والشهيد جبريل أسير محرر أُطلق سراحه ضمن صفقة التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وله شقيق واحد، و5 أخوات.