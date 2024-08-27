مستوطنون يقيمون بؤرة استعمارية في الخان الأحمر

وطن: أقام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي في الخان الأحمر عيد ياسين إن البؤرة الاستيطانية لا تبعد سوى 150 مترا عن تجمع الخان الأحمر البدوي، حيث أحضر 10 خيمة، ومولدات كهرباء، وأصبحوا يعتدون منذ اليوم الأول على قرية الخان الأحمر وعلى مختلف التجمعات المحيطة بها.

وأضاف أن المستوطنين شكلون خطرا على الطلبة، أثناء توجههم إلى مدارسهم مطلع الشهر المقبل، كونهم يعتدون على المواطنين باستمرار.

وأضاف أن ما يجري من اعتداءات يأتي ضمن سياسة ممنهجة من الاحتلال بحق السكان البدو، من أجل دفعهم إلى ترك مضاربهم، وإخلائها لتسهيل الاستيطان الرعوي في بادية القدس بالخان الأحمر.

ويقع 26 تجمعا منها في محافظة القدس، ويسكنها وفقا لمكتب الأمم المتحدة 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية على صعيد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المراكز التعليمية والصحية.

وستكون تجمعات القدس البدوية التي تقع داخل نطاق ما يسمى مشروع "إي 1" الاستيطاني وعددها 13 تجمعا، على جدول الإخلاء، بالإضافة إلى 12 تجمعا تقع بمحاذاة هذا المشروع الضخم الذي يعد جزءا من مخطط إسرائيل المعروف بـ"القدس الكبرى".

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

كما قامت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، بتسوية أوضاع "شرعنة" 11 بؤرة استيطانية جديدة، من خلال قرارات "كابينيت" الاحتلال، أو من خلال تعديل نفوذ مستوطنات قريبة منها، أو من خلال إقرار مخططات هيكلية، ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، والتضييق على المزيد من القرى والبلدات الفلسطينية لصالح ما يبنيه المستوطنون.