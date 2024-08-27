العالول يدعو القنصل البريطاني إلى تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية

وطن: استقبل اليوم الثلاثاء نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل البريطاني العام ديان كورنر.

وبحث الطرفان في المستجدات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وسبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومواجهة الممارسات القمعية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.



وأشار العالول إلى أن "إسرائيل، فضلاً عن الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق أهلنا في غزة، تمارس ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة الغربية، في عملية تدمير شاملة للمخيمات ولكل المناطق عبر الاقتحامات اليومية وإعدام مئات الشبان، وإنشاء البؤر الاستيطانية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنشآت، وتكثيف وجود الحواجز العسكرية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، في سياسات تخدم الهدف الأساسي لـ"إسرائيل"، وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية".



وأكد العالول أن "العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة يجب أن يتوقف فوراً، وماكنة القتل والعدوان على شَعبِنا يجب أن تتوقف"، مطالباً "بريطانيا بمضاعفة الجهود والعمل على إيقاف الحرب، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل، الذي يحتاج جهداً دولياً، وإطاراً سياسياً لإتمام عملية إعادة الإعمار، وضمان أن لا يتكرر العدوان مجدداً".

بدورها ، جددت كورنر "موقف الحكومة البريطانية الدعم للقضية الفلسطينية، وستعمل على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية من أجل إيقاف الحرب، والعمل على حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية".