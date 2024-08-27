شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة
27.08.2024 12:48 PM
وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الاربعاء الموافق 28/8/2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:
اجزاء من ام الشرايط وتشمل : دوار الامين ، الاذاعة والتلفزيون والمناطق المجاورة ،
مصنع حسونة والمجاورين
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق