شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي عن محافظة بيت لحم حسب الايام والتواريخ ادناه:

الاربعاء الموافق 28/8/2024، عن المناطق التالية من محافظة بيت لحم من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:00 عصراً:

أ‌- خربة الدير ، الحلقوم ، تقوع الارزة ، الجبل الابيض ، اللوزية ، بلدية جناته والمنطقة المحيطة ، حرملة ، أبو نجيم ، المستشفى العسكري – حرملة ، خلة القرنين ، بدو فلوح ، رخمة ، العساكرة ، بئر مياه العساكرة والمناطق المحيطة بها

ب‌- أبار مياه مكروت هروديون 1+2+3

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة والغسيل على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق