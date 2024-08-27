بنك الإسكان يطلق حملة للطلاب الجامعيين لسداد اقساطهم من خلال منصة E-SADAD

وطن: قام بنك الإسكان بإطلاق حملة تشجيعية للطلاب الجامعيين تهدف الى تشجيعهم على تسديد قسطهم الجامعي من خلال منصة E-SADAD عبر إسكان موبايل، وذلك تأكيدا على أهمية زيادة الوعي بالخدمات الإلكترونية والتي تسهل العمليات البنكية وتوفر وقت العميل وجهده.

وتقوم هذه الحملة على منح جائزة نقدية فورية بقيمة 100 شيقل للطلبة فاتحي الحسابات الجديدة لدى البنك والذين قاموا بتسديد قسطهم الجامعي من خلال خدمة E-SADAD عبر إسكان موبايل، بالإضافة الى إعطاء الحسابات الجديدة والقائمة والذين قاموا بتسديد القسط الجامعي من خلال E-SADAD فرصة الدخول بالسحب على 6 جوائز استرداد نقدي لقيمة القسط المسدد وبحد أقصى 3,000 شيقل لكل جائزة، وذلك طيلة فترة الحملة والتي تستمر من 27/08/2024 وحتى 15/10/2024.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك السيد أسامة حرز الله، أن هذه الحملة تأتي ضمن حرص البنك على تقديم أفضل المزايا لعملائه، وتعزيز خدماته الشاملة وخاصة الإلكترونية، مؤكدا على سعي بنك الإسكان المتواصل لتعزيز الاهتمام بعملائه وتطوير خدماته ومنتجاته، وزيادة قاعدة عملائه من جميع فئات المجتمع، وتوسيع منظومة مزاياه وعروضه بحيث تحقق طموحات العملاء وتطلعاتهم، وبما يُعزز قدراته التنافسية، ويُساهم في توسيع حصته السوقية المتنامية.

ومن الجدير بالذكر بأن بنك الإسكان يسعى لتطوير باقة من خدماته الالكترونية المقدمة من خلال إسكان موبايل وإسكان اونلاين والتي تساعد على التعامل المصرفي الأمثل وضمن أفضل المعايير الرقابية العالمية، ويقدم أيضا مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية بمزايا عديدة ، وبطاقات الدفع المباشر اللاتلامسية والتي تتيح لعملاء البنك سداد قيمة مشترياتهم بدون أي عمولات ومن كافة المتاجر في فلسطين.