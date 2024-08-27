وزير الثقافة يزور وكالة بيت مال القدس في الرباط ويلتقي رئيسها سالم الشرقاوي

وطن: زار وزير الثقافة عماد حمدان والوفد المرافق له، مقر وكالة بيت مال القدس الشريف، ضمن جولته الثقافية في العاصمة المغربية الرباط.

والتقى الوزير بمحمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف بحضور سفير فلسطين في المملكة المغربية جمال الشوبكي.

وأشاد الوزير حمدان بنشاط الوكالة الدائم والمتواصل في القدس، وأهمية الدور الثقافي الذي تلعبه الوكالة، في دعم القدس ومؤسساتها.

واطلع الوزير على أبرز برامج الوكالة ونشاطاتها في القدس، التي تدعم الرواية الفلسطينية، وتعزز الهوية الوطنية، وتحافظ على التراث الثقافي.

وأكد الوزير حمدان على أهمية التعاون الثقافي المشترك والشراكة الحقيقية، بين الوزارة والوكالة في المجالات المختلفة، فالوزارة تعمل بكل إمكانياتها للتشبيك مع المؤسسات المقدسية.

بدوره رحب سالم الشرقاوي بالوزير والوفد المرافق، قائلاً:"بيت مال القدس هو بيت فلسطين، مؤكداً أن المغرب تساهم مساهمة مهمة في دعم بيت مال القدس، ودعمها، ومشدداً على أهمية تعزيز العلاقة وتطويرها ما بين الوزارة والوكالة، لتنفيذ أنشطة ثقافية مشتركة، في المجالات المختلفة.

وزار الوزير والوفد المرافق المعرض الدائم للجنة القدس المقام داخل مقر الوكالة، وتم كذلك تقديم شرح مفصل عن أبرز برامج وأنشطة المركز الثقافي المغربي في القدس.