قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الجنوبي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت المصادر ان دوريات الاحتلال جابت شوارع المدينة وتحديدا الحي الشرقي ودوار فرعون ودوار السلام، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وجاء ذلك بعد قصف قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لمنزل في مخيم نور شمس من طائرة مسيرة، أسفر عن استشهاد خمسة شبان بينهم طفلان.