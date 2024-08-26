طوفان الأقصى في اليوم 326.. المقاومة تواصل نصب "الكمائن" في خانيونس وحرب الإبادة مستمرة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ326، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



ونفّذت كتائب القسّام، كميناً محكماً في منطقة القرارة، شمالي شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. حيث استهدف الكمين قوةً تابعة لجيش الاحتلال تحصّنت في أحد المنازل.



كما فجّرت عين نفق فُخِّخت مسبقاً في قوة من جيش الاحتلال، قوامها 5 جنود، تقدمت إلى المكان، ما أدى إلى إيقاع أفرادها جميعاً بين قتيل ومصاب.



بدورها، نفّذت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، استحكاماً مدفعياً وصاروخياً، استهدف تجمعات الاحتلال في شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع، وقرية المصدر، بقذائف "الهاون" من عيار 60 ملم وبرشقة صاروخية.



واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، لا سيما محافظات غزة وخان يونس ورفح..

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,435 شهيدا، و93,534 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ326: