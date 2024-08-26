3 شهداء بينهم طفل في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية وسط قطاع غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم المغازي، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,435 مواطنا وإصابة 93,534 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.