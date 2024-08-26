هانس وَكسِل يتولى منصب الرئيس الجديد للمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

وطن: وصل إلى القدس في يوم السبت الموافق 24 آب/ أغسطس هانس وَكسِل، ليتولى منصب الرئيس الجديد للمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية.

وَكسِل هو دبلوماسي رفيع المستوى ذو خبرة واسعة في السياسة الخارجية التي تدعم الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب.

وقد شغل مناصب رئيسية في وزارة الخارجية الأمريكية، والقيادة المركزية الأمريكية، والبعثات الأمريكية في لبنان وأفغانستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة. في منصبه الجديد، سوف يعمل وَكسِل مع القادة السياسيين الفلسطينيين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع الفلسطيني الأوسع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

لدى وصوله إلى القدس، صرّح وَكسِل قائلًا: “إن تعزيز الدعم الأمريكي للشعب الفلسطيني سيكون أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر والسنوات القادمة.

أتطلع إلى هذا العمل، وخاصة إلى التواصل مع الفلسطينيين من جميع مناحي الحياة لتعزيز العلاقة والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة والشعب الفلسطيني.”

وفي أيامه الأولى من توليه منصبه، سوف يتجول السيد وَكسِل في مدينة القدس ويقوم بزيارة الضفة الغربية لعقد لقاءات تعريفية.

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