محدث| 6 شهداء وإصابات بقصف للاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم

وطن: استشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.



وأفادت وزارة الصحة بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس.

وافادت مصادر محلية، بأن عدد الشهداء ارتفع الى ستة جراء قصف الاحتلال على المخيم



وقال شهود عيان بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان في منطقة المنشية في مخيم نور شمس.



وبالتزامن مع تجمع الأهالي أطلقت طائرات الاحتلال صاروخ آخر وخلف إصابات لم تعرف حالتها.



يتبع..