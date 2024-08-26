مستوطنون يهاجمون عائلة عند نبع العوجا

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، عائلة فلسطينية عند نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

وقال المواطن محمد يوسف علي عدوي، إن مستوطنين هاجموا بالحجارة عائلته المكونة من خمسة أفراد أثناء تواجدهم عند مجرى نبع العوجا، وأطلقوا صوبهم الكلاب البوليسية، قبل أن يستولوا على خيمة وأغراض تنزه كانت بحوزتهم، مضيفا أنهم تمكنوا من الفرار، دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين عند نبع العوجا، في سعي منهم لفرض السيطرة التدريجية على النبع، وصولا إلى حرمان المواطنين من الاستفادة منه، وكذلك كوسيلة ضغط لترحيل التجمعات البدوية قسرا من خلال حرمانها من المياه.