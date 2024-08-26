وزارة الصحة في غزة: نعمل في مستشفى "شهداء الأقصى" على رغم التهديد باستهدافه

وطن: أكّد المدير العام لوزارة الصحة في غزّة، منير البرش، أنّ أكثر من 60% من الأدوية في قطاع غزّة غير متوافرة، وأنّ الاحتلال منع إدخال اللقاحات من محور "نتساريم" إلى شمالي القطاع.

وفيما يتعلق بوضع المستشفيات في غزّة، قال البرش إنّ الكوادر الطبية "عادت منذ ساعات إلى مستشفى شهداء الأقصى، على الرغم من تهديد الاحتلال باستهدافه، عبر إعلانه منطقة عمليات".

إلى جانب ذلك، أشار البرش إلى أنّ المستشفيات في مدينة غزّة وشمالي القطاع "قد تتوقف خلال 48 ساعة إذا استمر الاحتلال في منع دخول الوقود"، لافتاً إلى أنّ الاحتلال "يمعن في تجويع المدنيين، ويمنع الوقود عن شمالي قطاع غزّة، لليوم الرابع على التوالي".

وشدّد على أنّه لا يمكن تقديم اللقاحات إلى الأطفال تحت النار، وفي ظل عدم توفير ظروف بيئية صحية.

يوأتي ذلك بينما يُواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزّة، حيث ارتكب مجزرتين خلال الساعات الـ24 ماضية، وصل منهما إلى المستشفيات 33 شهيداً و66 جريحاً.

ووفقاً لآخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى 40435 شهيداً و93534 جريحاً، في العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



المصدر: الميادين