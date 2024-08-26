حزب الله يشن هجوما واسعا على المستوطنات الشمالية بمسيرات انقضاضية

وطن: أطلق حزب الله عدة مسيرات انقضاضية باتجاه الجليل الغربي وسط دوي صفارات الانذار في 15 مستوطنة إسرائيلية تزامنا مع الإعلان عن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ونظيره الأميركي تشارلز براون إلى المنطقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ لاعتراض مسيرات أطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب صحيفة "معاريف" تم أيضا إطلاق قرابة 20 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة.

فيما أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بمسيّرة انقضاضية التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وكان حزب الله أعلن أنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو مستوطنات ومواقع للاحتلال أمس، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

وأعلنت اسرائيل أمس الأحد أنها شنت عملية إستباقية على حزب الله جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان حزب الله تنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيرات على مقربة من "تل أبيب"، ردا على اغتيال القائد فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في يوليو المنصرم.

المصدر"الجزيرة"+"وكالات"