رئيس هيئة الأركان الإيرانية: لن نقع في فخّ الإثارة الإعلامية.. ردّ إيران على اغتيال هنية حتمي

وطن: أكّد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، أنّ "الانتقام من الاحتلال الإسرائيلي أمرٌ حتمي، لا مفرّ منه".

وقال اللواء باقري، ضمن مراسم التعريف بوزير الدفاع الإيراني الجديد، العميد عزيز نصير زاده، إنّ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، "أمرٌ لا يمكن نسيانه. والانتقام لدمائه من جانب محور المقاومة أو إيران أمرٌ حتمي".

وأشار إلى أنّ إيران هي من "يُقرر كيفية الانتقام وزمانه، ولن تقع في فخّ الإثارة الإعلامية التي يشنّها الأعداء"

وشدّد على أنّ "محور المقاومة سينتقم بدوره لدماء الشهيد هنية، كل بحسب برنامجه وقدراته، وما رأيناه يوم أمس جزء من الانتقام".

ومساء أمس الأحد، أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّ رد إيران حتمي على العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي في طهران.

ويعيش الاحتلال حالةً من القلق والذعر في انتظار الرد الإيراني على اغتيال هنية عبر عدوانٍ استهدف طهران، وسط حديث لافت، عبر الإعلام الإسرائيلي، عن "الانتظار المميت" الذي تعيشه "إسرائيل"، وهو جزء من الحرب النفسية التي يشنّها محور المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويبرع فيها، وفق اعتراف إسرائيل نفسها.

المصدر: "الميادين"