شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

وطن: استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، لا سيما محافظات غزة وخان يونس ورفح.

وأفادت مصادر صحية بوصول 14 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي منذ الصباح جراء قصف الاحتلال المتواصل على خان يونس ورفح.

وأكدت مصادر محلية في القطاع، استشهاد الصحفي علي طعيمة بقصف الاحتلال لمركبة مدنية بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

وأفادت المصادر ذاتها بنقل مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني 3 شهداء وعدد من الإصابات بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال لبسطة مواد غذائية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع، إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وتحدثت مصادر محلية عن ارتقاء 4 شهداء في غارة للاحتلال على مركبة غرب خان يونس، بعد وقت قصير من وصول 4 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الكويت الميداني جراء قصف الاحتلال في شارع النصر بمنطقة المواصي غرب رفح.

واستُشهد مواطنان في قصف للاحتلال على منطقة مواصي القرارة الساحلية شمال غرب خان يونس، بحسب ما أوردته مصادر طبية.

كما أغار الاحتلال على محيط مستشفى ناصر وقرب دوار أبو حميد في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة مواطنين على الأقل.

وكان قد استُشهد في وقت سابق بعد ظهر اليوم، خمسة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال، على شاطئ بحر مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,435، والمصابين إلى 93,534، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.