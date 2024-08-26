لواء سابق في جيش الاحتلال: حزب الله يمحو الردع "الإسرائيلي".. ونفتقر لوضوح الأهداف

وطن: قال اللواء السابق، والرئيس السابق لشعبة العمليات العسكرية في جيش الاحتلال، يسرائيل زيف، إنّ "إنجازات الحرب تتآكل تدريجياً بسبب الافتقار التام لوضوح الأهداف".

ونقلت "القناة 12" العبرية، عن يسرائيل زيف، قوله إنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، "فرض حرب استنزاف طويلة الأمد على إسرائيل"، واصفاً ما حدث، بأنّ حزب الله "كان يغذي اشعال القش في إسرائيل بشكلٍ أساسي لمدة عام تقريباً، حيث تتعرض عشرات المستوطنات، لقصف مكثف، أصبح روتيناً منتظماً ويومياً".

كذلك، أشار زيف إلى أنّ هذه الاستهدافات التي يقابلها صمت من حكومة الاحتلال، هو "اعتراف بمحو الردع الإسرائيلي، وهذا إنجاز عظيم بالنسبة لحزب الله".

كذلك، أكّد أنّ من الناحية الاستراتيجية فإنّ "إسرائيل في حالة تآكل مستمرة، تؤدي في مجملها إلى خسارة نقاط أمام حزب الله".



حزب الله يحدد توقيت التصعيد

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد شنّت، فجر أمس الأحد، "رداً أولياً" على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر، بعددٍ كبير من ‏المسيّرات تجاه عمق دولة الاحتلال، وحققت نجاحاً كاملاً.

واستهدفت أيضاً عدداً من المواقع والثكنات ومنصات القبب الحديدية التابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، بعدد كبير من الصواريخ.

لاحقاً، أعلن نصر الله، إطلاق اسم "يوم الأربعين" على العملية، التي تقرر تنفيذها، في يوم أربعين الإمام الحسين.

وكشف السيد نصر الله أنّ الهدف الأساسي للرد على الاغتيال، واستشهاد عددٍ من المدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو قاعدة "غليلوت" المركزية، التابعة للاستخبارات العسكرية للاحتلال "أمان"، ووحدة "8200"، قرب "تل أبيب".

أما الهدف الثاني للعملية، فهو قاعدة الدفاع الجوي في "عين شيمر" التي تبعد 75 كلم عن لبنان، و40 كلم عن "تل أبيب".

وفي سياق متصل، وجّه عددٌ من المسؤولين "الإسرائيليين"، انتقادات إلى حكومة الاحتلال، بعدما نفّذ حزب الله هجومه بالصليات الصاروخية وأسراب المسيّرات، في المرحلة الأولى من الرد.





المصدر: الميادين