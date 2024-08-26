مصر: نرفض أي تواجد "إسرائيلي" في محور فيلادلفيا ومعبر رفح

وطن: أكدت مصر الاثنين على رفضها أي تواجد لقوات الاحتلال على حدودها مع قطاع غزة، وذلك على لسان مصدر رفيع المستوى، بحسب ما نقلت عنه قناة القاهرة الإخبارية.

وقال المصدر، بحسب القناة: "مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا"، في إشارة إلى أطراف المفاوضات الجارية.

وأضاف المصدر "مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني".

في وقت سابق، كشفت قناة عبرية أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبدى مرونة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخصوص محور فيلادلفيا مع مصر، والمواقع العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت القناة 12 الخاصة، إلى أن المصريين وافقوا على نقل تعهدات نتنياهو إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وانتظار رد زعيم الحركة في القطاع، يحيى السنوار.

وبشأن ما وافق عليه نتنياهو، بحسب الصحيفة، فإنه قبل طلبا من بايدن بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا من طريق البحر، والاكتفاء بالحد الأدنى من المواقع العسكرية هناك.