البرغوثي: إعلان بن غفير يمثل تحديا وقحا لجميع الحكومات والشعوب العربية والإسلامية

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية إن إعلان الوزير الفاشي الإسرائيلي بن غفير نية حكومته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى يمثل تحديا وقحا ليس فقط للشعب الفلسطيني بل و لجميع الحكومات و الشعوب العربية و الإسلامية وخصوصا الحكومات التي تواصل علاقات التطبيع مع إسرائيل وسكوت نتنياهو على بن غفير و عدم إقالته يؤكد أن نوايا و عمليات التهويد التي يقودها بن غفير هي السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية.

و قال البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان الرد المطلوب فورا هو فرض المقاطعة و العقوبات على هذه الحكومة العنصرية المتطرفة و الغاء جميع العلاقات و اتفاقيات التطبيع معها.