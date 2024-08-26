خمسة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على شاطئ بحر مدينة غزة

وطن: استُشهد مساء اليوم الاثنين، خمسة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاطئ بحر مدينة غزة.

وقالت مصادر صحفية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.