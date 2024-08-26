الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الإثنين، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث أعاد الاحتلال اعتقال الأسير السابق حسن الصفدي من نابلس، الذي أفرج عنه في 30 تموز الماضي، بعد قضائه 9 شهور رهن الاعتقال الإداري.

وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، وقلقيلية، والخليل، وبيت لحم، والقدس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.