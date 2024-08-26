شهيدان باستهداف الاحتلال مواطنين شرق دير البلح

وطن: استشهد مواطنان، اليوم الإثنين، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة استطلاع حربية استهدفت مواطنين على مدخل حارة الجعفراوي جنوب شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع جنوب شرق بلدة المصدر.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال تواصل منذ فجر اليوم استهداف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.