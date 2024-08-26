الاحتلال يقتحم بلدة نعلين غرب رام الله ويداهم منزلا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت منزلا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن صلاح محمد الخواجا، والد الشهيد معتز الخواجا، الذي ارتقى برصاص الاحتلال العام الماضي، وعاثت به ودمرت محتوياته.

واستشهد الخواجا في التاسع من آذار/مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، وهدمت منزله في 23 أيار/ مايو 2023.