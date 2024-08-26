عتاب إلى أكاديمي ضل السبيل

كتب د. أيوب عثمان:



سلام عليك، وبعد:

فحيث إنك ما زلت تواصل الهجوم والقذف والتشنيع ضد المقاومة، لا سيما بعد السابع من أكتوبر،

وحيث إنه-كما يبدو-لا يوجد امامك أو في عقلك أو تحت عينك أي موقف أو أمر تهاجمه إلا المقاومة، وكأن دنياك سائرة وكل دروبك سالكة ليس فيها ما يعطل أو يتعب أو يعيق إلا المقاومة فتصب عليها جام غضبك،

فقد رأيت أن أحسن إليك فأعينك على تلميع عقلك الذي أراه قد توقف عند ضرورة الهجوم على المقاومة وكأنها رجس لا طهر ولا نقاء ولا صفاء في دنياك الخاصة إلا بمحاربته بغية اجتثاثه، فأقدم لك فيما يلي--على سبيل المثال لا الحصر- عناوين أكثر أهمية كان في مكنتك--بل كان واجبا عليك أن تهتم بها لتكتب بالروح الفلسطينية الحقيقية الأصيلة عنها، ومن بينها:

★الخصاء العربي الذي لا يحرك ساكنا غير التفرج على إبادة الاحتلال لشعبك!!!

★الإجرام الأمريكي الداعم للإجرام الصهيوني على مدار اليوم والساعة والدقيقة!!!

★الإجرام الصهيوني الفريد من نوعه في العالم متمثلا في الهجوم على المستشفيات والمراكز الطبية وقصفها من الجو والبر والبحر وقتل المرضى والاطباء والطواقم الطبية أو اعتقالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم!!! سيظل هذا الفعل الإجرامي النادر، حتما، وصمة عار في تاريخ الاحتلال الصهيوني وداعمه وحليفه الأمريكي!!!

★هل تواصلت مع أمثالك من كتاب وعلماء السياسة العرب والمسلمين وغيرهم حول العالم بغية تكوين جبهة تدعم أهلك وشعبك في غزة من جهة، وتدين المحتل الصهيوني والتحالف الصهيو/أمريكي من جهة أخرى؟!!!

★هل شرحت قضية وطنك، انطلاقا من السابع من أكتوبر، ليس باعتباره بداية أو مقدمة، وإنما باعتباره نتيجة لفعل احتلالي متواصل منذ 76 عاما حتى اللحظة؟!!!

★هل كتبت شارحا لمن لا يعرف أن كل شيء أو أي هدف عزيز لا بد له من ثمن قبالته، وأنه لا حرية ولا تحرير إلا بالشهادة والتضحية والدماء؟!!!

★هل كنت تظن أيها العالم السياسي، أيها الأستاذ العالم في علم السياسة أن فلسطين المحتلة منذ 76 عاما يمكن تحريرها اليوم واستردادها، (هيك ببلاش؟!) كما يقال في العامية! ألا ساء ما قلتم وما تفهمون!!! وعليه،

هل من نتاج لما علمك معلموك في المرحلة الابتدائية؟! ألم يعلموك أن "فلسطين عروس مهرها الدماء"؟! نعم, لقد علموك ونعم ما علموك، أما أنت...ألا ساء ما فهمت، وألا ساء ما تقول!!!

★بصفتك في السياسة عالما، وقد كنت ذات يوم للثقافة الفلسطينية وزيرا، هل وجهت--سواء منفردا أو مع كتاب وعلماء السياسة-كتابا توضيحيا ناقدا إلى البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي إزاء الانحياز الأمريكي ضد الحق الفلسطيني؟!!!

★هل حاولت--طيلة حرب مستمرة منذ11 شهرا--استنهاض همة رئيسك الذي استوزرك للثقافة ذات يوم عله يفعل شيئا من أجل غزة التي يواجه أهلها إبادة جماعية بالقتل والتجويع والعطش؟!!!

★ألم يجل بخاطرك أن تستبدل هجومك على المقاومة بنقد حكومات عربية تجري مسابقات دولية بعضها للتعري النسائي وبعضها الأخر لأجمل الكلاب؟!!!

وبعد:

فيا أيها الأخ الزميل الأكاديمي المحترم،

إن كان لديك نقد للمقاومة، سواء كان النقد رقيقا حميدا ام فظا خبيثا غليظا، فقد كان لزاما عليك وواجبا-- وما يزال--أن تعلم وتفهم أن نقدك الهجومي ضد المقاومة ليس الٱن موعده، في أي حال، وإلا فأنت من؟! ومع من أنت؟! مع أهلك وشعبك أم مع عدوهم؟!

وأما قبل الختام، فأتساءل مندهشا:

إذا كان السابع من أكتوبر وما يليه حتى اللحظة هو نتاج فعل موحد بين فصائل المقاومة الموحدة والمنتصرة، بإذن الله، فلم تصوب هجومك وتصب جام غضبك ضد حماس، دون أن تأتي لا بقليل ولا بكثير على باقي الفصائل المشاركة؟! هل تعني بذلك إيلاء كامل الأهمية والمسؤولية لحماس واعتبار الفصائل الأخرى بأنها لا شيء ولا رأي لها ولا قيمة؟! "كيف بالله تحكمون"؟!

ألا ساء ما تفهمون.