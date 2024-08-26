"إسرائيل" تلقت 50 ألف طن عتاد عسكري أمريكي

وطن: كشفت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية "إسرائيل" بـ 50 ألف طن من العتاد العسكري منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة.

وقالت وزارة جيش الاحتلال، في بيان لها اليوم الإثنين، إن العتاد العسكري الأمريكي وصل "إسرائيل" عبر 500 طائرة شحن و107 سفن؛ وشمل مركبات محصنة، صواريخ ومقذوفات، ذخيرة، معدات وقائية شخصية، عتاد طبي وغيرها.

وأضاف البيان: "هذا القطار الجوي والبحري يشكل دعامة كبيرة في تعزيز تواصل أداء الجيش من أجل تحقيق غايات الحرب الحالية والمستقبلية".

وفي منتصف آب/ أغسطس الجاري، صادقت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، على بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز "F15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.

ونبه البنتاغون إلى أن الموعد المتوقع لتسليم الطائرات والمركبات والقنابل لن يكون قريبا، بل خلال 2-5 سنوات قادمة، حيث سيتم دفع معظم تكاليف الصفقة الإجمالية من أموال المساعدات الأميركية لـ "إسرائيل".