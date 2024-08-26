"نقابة العمال العرب" في الناصرة: الاحتلال أغلق 52 مصلحة تجارية بحجة تشغيل عمال فلسطينيين

وطن: كشفت "نقابة العمال العرب" في مدينة الناصرة في الداخل المحتل، شن شرطة الاحتلال هجمة شرسة على المصالح التجارية للفلسطينيين في الداخل المحتل بزعم تشغيل عمال فلسطينيين من الضفة الغربية.

وقالت النقابة في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان شرطة الاحتلال اغلقت 52 مصلحة تجارية في مدينة الناصرة والقرى العربية بحجة تشغيل عمال فلسطينيين.

ولفتت ان "القانون الإسرائيلي" الجديد الذي تم سنه خلال فترة الحرب على غزة، يفرض عقوبات صارمة على كل مشغل يشغل عمالا فلسطينيين تشمل السجن الفعلي لمدة عامين، ومصادرة الشقق السكنية التي يبيت فيها العمال اضافة الى الحجز على الحسابات البنكية للمشغل ومصادرة ممتلكات بحوزته.