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شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

26.08.2024 10:30 AM
شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي عن محافظة بيت لحم حسب الايام والتواريخ ادناه:

1. الثلاثاء الموافق 27/8/2024، عن المناطق التالية من محافظة بيت لحم من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:00 عصراً:

أ‌- خلايل اللوز، جبل هندازة ، العبيات ، منطقة مسجد عمر بن عبد العزيز ، بئر مياه هندازة ، بئر مياه العبيات  ، واد شاهين ، محطة الجراشي للمحروقات والمنطقة المحيطة.
ب‌- ارطاس ، مضخة صرف صحي ارطاس ، الاجزاء الشرقية من مخيم الدهيشة والمنطقة المحيطة
ت‌- مهبط الرئيس ، مبنى مديرية الشرطة ، مبنى الامن الوطني ، مبنى الهلال الاحمر ، مبنى الجامعة الاهلية الجديد ، جمعية رعاية اليتيم ، شارع شعب بابون والمنطقة المحيطة


كما تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة والغسيل على خطوط الضغط العالي المزودة  لتلك المناطق

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