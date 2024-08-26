شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي عن محافظة بيت لحم حسب الايام والتواريخ ادناه:

1. الثلاثاء الموافق 27/8/2024، عن المناطق التالية من محافظة بيت لحم من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:00 عصراً:

أ‌- خلايل اللوز، جبل هندازة ، العبيات ، منطقة مسجد عمر بن عبد العزيز ، بئر مياه هندازة ، بئر مياه العبيات ، واد شاهين ، محطة الجراشي للمحروقات والمنطقة المحيطة.

ب‌- ارطاس ، مضخة صرف صحي ارطاس ، الاجزاء الشرقية من مخيم الدهيشة والمنطقة المحيطة

ت‌- مهبط الرئيس ، مبنى مديرية الشرطة ، مبنى الامن الوطني ، مبنى الهلال الاحمر ، مبنى الجامعة الاهلية الجديد ، جمعية رعاية اليتيم ، شارع شعب بابون والمنطقة المحيطة



كما تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة والغسيل على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق