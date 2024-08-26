هيئة أوروبية: النيران ما زالت مشتعلة بسفينة يونانية هاجمها أنصار الله

وطن: قالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس، في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون، التي ترفع العلم اليوناني منذ 23 أغسطس/آب بعد تعرضها لهجوم من القوات المسلحة اليمنية.

وأضافت البعثة الأوروبية في البحر الأحمر أنه لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي من السفينة سونيون.

وكانت جماعة أنصار الله في اليمن قد بثت مشاهد إحراق السفينة اليونانية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها "انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وتعهدت بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل نصرة لقطاع غزة.

وأفادت تقارير بأن المياه جرفت السفينة في البحر الأحمر بعد اندلاع 3 حرائق على متنها إثر الهجوم .

وقالت وكالة بحرية بريطانية إن 3 حرائق اندلعت على متن ناقلة للنفط ترفع علم اليونان، وتمّ نقل طاقمها منها بعد تعرّضها لهجوم .

وأوضحت وكالة "يو كيه إم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية أنها "تلقت تقريرا برصد اندلاع 3 حرائق" على متن الناقلة سونيون، مشيرة الى أن السفينة "تنجرف على ما يبدو".

وفي وقت سابق، قالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس)، اليوم الخميس، إن ناقلة النفط (سونيون) صارت تمثل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.

وتبلغ حمولة الناقلة التي ترفع علم اليونان 150 ألف طن من النفط الخام، وقد تسنى إجلاء طاقمها بعد استهدافها بعدة مقذوفات أمس الأربعاء قبالة الحديدة في اليمن.

وسونيون هي ثالث سفينة تديرها شركة دلتا تانكرز، ومقرها في أثينا، تتعرض للهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر. وقالت الشركة، في بيان، إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق أخمده الطاقم.