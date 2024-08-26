وزير الثقافة يبحث مع نظيره المغربي أوجه التعاون الثقافي المشترك في الرباط

وطن:بحث وزير الثقافة عماد حمدان مع نظيره المغربي محمد المهدي بنسعيد، في العاصمة المغربية الرباط، أوجه التعاون الثقافي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك بحضور سفير فلسطين في المغرب جمال الشوبكي، ووفد من الوزارة ممثلاً بمدير عام الصندوق الثقافي الفلسطيني زياد أبو زياد، ومسؤولة الإعلام راية حمدان.

وأكد حمدان خلال اللقاء على عمق العلاقات الفلسطينية المغربية في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي، فالمغرب هي الحاضنة الثقافية العربية، وفيها من الموروث والمؤسسات الثقافية الكثير، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة المغربية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي، وأهمية تعزيز العلاقات الثقافية، والتاريخية بين البلدين.

من جهته قال الوزير المغربي:"قلوبنا معكم في فلسطين"، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفلسطين، مشددًا على استعداد المملكة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التواصل الثقافي بين الشعبين، مشيراً إلى أن المغرب يسعى دائمًا لدعم وتطوير العلاقات الثقافية مع فلسطين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مشترك، بين البلدين، والتوجه نحو رقمنة الكتب لتوثيق التراث الفلسطيني، وتنفيذ المبادرات الثقافية المجتمعية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالإبداعات الشابة، والاهتمام بموضوع ترجمة الكتب ودعم الكتّاب.

واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين، من خلال تبادل الخبرات في المجالات الثقافية، وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة.