القوات المسلحة اليمنية تعلن رصد "بنك أهداف" بإسرائيل

رام الله - وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد ، رصد بنك أهداف في دولة الاحتلال لاستهدافها، ردا على قصف إسرائيلي طال ميناء الحديدة غربي اليمن في 20 يوليو/ تموز الماضي، وأوقع شهداء وجرحى، ودمر 800 ألف لتر من الوقود، بحسب تقرير أممي.

وزير الدفاع اليمني محمد العاطفي قال خلال اجتماع عسكري موسع في العاصمة اليمنية صنعاء: "القوات المسلحة التابعة للجماعة بمختلف تشكيلاتها في أعلى درجات الجهوزية لتوجيه ضربات موجعة في عمق الكيان الصهيوني".

وأوضح أنه "تم رصد أهم نقاط بنك الأهداف الصهيونية وتحديدها بعناية ودقة وفق قواعد اشتباك لا تضع أي اعتبار لسقوف المواجهة أو أي خطوط حمراء".

كما أضاف أن "القوة الصاروخية وسلاح الطيران المسيّر والقوات البحرية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يوفر لها التنفيذ الدقيق والمحكم في التصويب".

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، شنت مقاتلات الاحتلال غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه؛ ما أسفر عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحًا.