الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من المنازل والبنايات السكنية، واعتقلت عددا من المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فاخر جبر وزوجته بعد اقتحام شقة سكنية في المدينة، والشاب متيم رضوان بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في محيط دار الأيتام في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وحي القرعان ومنطقة الصحة الجديدة ومنطقة الاتصالات القديمة بالمدينة.