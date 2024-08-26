الشهيد مصعب لمقصقص في وصيته: لا تبكوا في زفتي للجنة ووزعوا التمر وزغردوا في عرس الشهادة

وطن: اوصى الشهيد مصعب مقصقص والدته أن تسامحه وأن تحتسبه عند الله شهيدًا، وعدم البكاء عليه بل الزغردة في "عرسه".

ووجه الشهيد لمقصقص رسالة إلى أهله وأصدقائه ليكونوا من الصابرين المحتسبين، مشددًا على أهمية التمسك بدين الله.

وأوصى الشهيد بأن يتم دفنه في مخيم الشهداء وأن يُلف بعلم "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون قريبًا في جنة عرضها السماوات والأرض.

وصية الشهيد(مصعب مقصقص) كاملة:

{إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يُقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون، وعداً عليه حقاً.

(اهلي واصحابي)

ها أنا قد حققت أمنيتي وأقبلت على الشهادة في سبيل الله بعزيمة المجاهدين ورحلت عن هذه الدنيا الفانية مسرعاً إلى الدار الباقية الخالدة في جنات النعيم، لألقى المصطفى صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولتعلموا يا أهلي بأني لم أتركّم ضيقاً ولا وحشة منكم، ولكن الشهادة نادتني بعد أن تمنيتها منذ حين

(امي سامحيني)

رضا رب العالمين عليّ مرهون برضاك، وإن أمنيتي لن تتحقق إلا بفك هذا الرهان، ولن تكتمل أمنيتي دون صبرك واحتسابك لي عند الله شهيداً مجاهداً في سبيله وإعلاء كلمته أولاً، وثأراً لدماء شهداء فلسطين ولا تبكي عليّ وزغردي فهذا عرس ابنك الشهيد

إخوتي الأحبة : سامحوني

كونوا عوناً لا امي وستي وكونوا من الصابرين المحتسبين، واثبتوا وليشد بعضكم أزر بعض، ولتسامحوني إن كنت قد أخطأت في حق أحدكم، ولتتمسكوا بدين الله وحبله المتين و سيرو من بعدي على هاذا درب



وصيتي لكم يا أهلي ويا صحابي ويا احباب بأن لا يبكي أحدٌ في زفتي للجنة، بل وزعوا التمر وزغردوا في عرس الشهادة لفوني بعلم لا اله الا الله محمد رسول الله وحطو على راسي عصبه لا اله الا الله (جند الله )وصيتي تدفنوني بلمخيم بمقبره شهداء انا ادفنوني بلمخيم ما تدفنوني بمكان ثاني بشرفكم

وختاماً أقول لكم إلى اللقاء قريباً بإذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ابنكم وأخوكم

الشهيد الحي

ٕ "مصعب مقصقص"