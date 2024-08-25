طوفان الأقصى في اليوم 325.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنود وحرب الابادة مستمرة في القطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ325، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 7 جنود إسرائيليين في معارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وميدانياً أعلنت كتائب القسام أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، الأحد، قتل وإصابة جنود إسرائيليين بتفجير حقل ألغام وعملية قنص جنوب مدينة غزة.

وقالت "القسام"، في بيان عبر منصة تلغرام، إن مقاتليها "خلال كمين محكم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، تمكنوا من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقا في قوة صهيونية مدرعة".

وأشارت إلى "هبوط الطيران المروحي (الإسرائيلي) لإجلاء القتلى والجرحى"، دون ذكر عدد معين.

وواصلت قوات الاحتلال قصف واستهداف المدنيين وتجمعات المواطنين، والمنازل المأهولة في مختلف مناطق القطاع المحاصر، وخاصة في وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ325: