مستوطنون يجرفون أراضي ويهاجمون منازل المواطنين جنوب شرق بيت لحم

وطن: جرف مستوطنون، مساء اليوم الأحد، أراضي وهاجموا منازل المواطنين، في خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن المستوطنين جرفوا عدة دونمات زراعية في منطقة "خلة القطن" بخلايل اللوز، واقتلعوا عددا من أشجار الزيتون واللوزيات، تعود لمواطنين من عائلتي عبيات وصويص، كما هاجموا منازل المواطنين وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في خلايل اللوز، في محاولة للاستيلاء عليها.