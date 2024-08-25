بعد ساعات من تغريدة ابو عبيدة.. القسام تقصف "تل أبيب"

وطن: أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفنا تل أبيب بصاروخ من طراز مقادمة إم 90 ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين وتهجير الشعب الفلسطيني.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في مدينة ريشون لتسيون جنوب "تل أبيب"، مشيرا إلى أنه تم رصد صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة في ريشون لتسيون.

وقبل ذلك أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا "من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة مدرعة للاحتلال، وهبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى".

وأضافت القسام أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة، في حين قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت موقع أبو مطيبق العسكري شرق مخيم المغازي بعدد من قذائف الهاون.

وكان ابو عبيدة صرح في تغريدة له على حساب التلغرام اشاد فيها بعملية الرد الأولي التي نفذها حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر، معبرًا عن تقدير الكتائب لتضحيات الشعب اللبناني.

وأكد أبو عبيدة في تصريحه أن عملية حزب الله تؤكد مرة أخرى تغير الواقع الاستراتيجي للاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى"، مشددًا على أن جميع الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة ضد الاحتلال إذا استمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال لن يجد أمانًا من العقاب، مشيرًا إلى أن إمكانية ضربه موجودة في أي مكان ومن أي جبهة، إذا استمر في التصعيد .

وتواصل بذلك المقاومة تصديها لجيش الاحتلال في محاور عدة، ضمن حربه المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.