الصحة في غزة: نؤكد استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى

وطن: أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، على استمرار عمل مستشفى "شهداء الأقصى"، وتمسك الطواقم الصحية بتقديم رسالتهم.

وأفادت وزارة الصحة، بأن ما يقرب من 100 مريض لازالوا في المستشفى، "ومنهم 7 في العناية المركزة". منوهة إلى أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى منطقة عمليات تسبب بـ "حالة هلع بيت المرضى".

وقالت إن عددًا من المرضى غادروا مستشفى شهداء الأقصى "خوفًا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى".

وطالبت وزارة الصحة، بضرورة حماية المستشفى والمرضى والكوادر الصحية فيه.

من جانبها، صرحت إدارة "شهداء الأقصى"، وسط قطاع غزة، بأن الطاقم الطبي والعاملون في المستشفى "باقون ومستمرون بتقديم الخدمات الطبية للمرضى، رغم التحديات ورغم تهديدات الاحتلال".

وشددت في تصريح صحفي مقتضب، على أنه "يجب على المؤسسات الدولية حماية المستشفى الوحيد المتبقي في وسط القطاع".