الاحتلال ينصب بوابة حديدية ثانية عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم

وطن: نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بوابة حديدية ثانية أسفل جسر جبارة، جنوب مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية ثانية على الشارع أسفل الجسر، على المسلك الخارج من مدينة طولكرم، فيما كانت قد نصبت في الثامن من الشهر الجاري البوابة الأولى على المسلك الداخل إلى المدينة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أعاقت حركة تنقل المركبات، خاصة أن هذه المنطقة محاذية لحاجز "جبارة العسكري"، وهي المدخل الجنوبي للمدينة، الذي يصلها بقرى "الكفريات" السبع ومحافظة قلقيلية.

وتسبب هذا الإجراء في اصطفاف طوابير طويلة من المركبات في كلا الاتجاهين، وحدوث أزمة مرورية في المكان.

وكانت جرافات الاحتلال قد أغلقت الشهر الماضي الطريق ذاته بالسواتر الترابية، ومنعت المركبات من المرور، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين في الضفة الغربية، بما فيها محافظة طولكرم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت بوابة مماثلة عند حاجز "عناب" العسكري– المدخل الشرقي لطولكرم، في شهر أيار من العام الحالي، وهو الحاجز الذي تمر منه المركبات القادمة من محافظات الضفة للوصول إلى طولكرم أو الخروج منها، وشددت إجراءاتها العسكرية عليها من خلال فتحها لساعات محددة وفترات متقطعة تخضع لأمزجة جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز.